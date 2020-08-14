Arminfo.info




﻿
 Пятница, 14 Августа 2020 17:18
Марианна Мкртчян

Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении

Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении

АрмИнфо. Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте обратилось с открытом письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, и просит его помочь 300 тысячам владельцев автомобилей, которые внезапно оказались вне закона в России.

Так, в поступившем в АрмИфно открытом письме премьеру РА, в частности говорится:

"Многоуважаемый господин премьер-министр Никол Воваевич Пашинян!

Не так часто, думаем, к Вам обращаются граждане другого государства за помощью. Но наш случай особый, и мы, триста тысяч граждан России, сегодня обращаемся за поддержкой именно к Вам.

Поверив в принципы Евразийского Союза, внутри которого свободно перемещаются люди, товары, капиталы, мы приехали в Армению и купили себе растаможенные там автомобили, чтобы ездить на них у себя дома, в России. Кто-то из нас растамаживал машины для себя сам, кто-то покупал уже растаможенные авто у местных жителей.

Мы пошли на этот шаг, потому что до 2020 года в Армении действовали более низкие таможенные ставки, чем в других странах ЕАЭС, и прежде всего у нас на родине. То есть мы смогли позволить себе лучшие подержанные машины, привезённые в основном из Японии и США, за меньшие деньги.

Среди нас очень много многодетных семей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые на российском авторынке просто не могли найти подходящий им минивен по карману. Их обращения можно увидеть в интернете по хештегу #свободуармавто.

Конечно, прежде чем поехать за авто в Армению, многие из нас посылали запросы в российскую таможню и дорожную полицию, откуда в один голос нам отвечали: никаких ограничений для вас не предусмотрено, приезжайте на армянских номерах и катайтесь по России на здоровье.

Мы не знаем доподлинно, что случилось в июне 2020 года, но внезапно ГИБДД России по указанию своего руководства начала останавливать машины на армянском учёте, причём повсеместно: от Сибири до Чёрного моря и от Дагестана до Москвы. Вдруг оказалось, что купленные в Армении машины нужно растамаживать, то есть доплачивать разницу в размере от миллиона рублей на машины стоимостью полмиллиона, к примеру. А если этого не сделать, то машина отбирается, ставится на спецстоянку и со временем будет продана с торгов.

Почему мы обращаемся к вам? Мы уже создали для экономики Армении триллионы долларов доходов, платим налоги в Армении и хотим ездить на наших машинах, потому что практически никто из нас, конечно, не сможет позволить себе растаможить машины по российским ставкам, в два-три раза большим стоимости самого автомобиля.

Армения зарегистрировала на нас автомобили и спокойно выпустила за свою границу, значит считает, что мы законно владеем своим имуществом. Просим публично донести позицию Армении до других членов ЕАЭС и урегулировать сложившуюся безвыходную для нас, армянских налогоплательщиков, ситуацию.

Ждём вашего ответа. В Вас верит и Вами вдохновляется большинство

армян, вслед за ними и мы рассчитываем на Вашу поддержку".

Отметим, что российские владельцы автомобилей с армянскими номерами

попали в почти безвыходное положение. В регионах ГИБДД штрафует их

транспортные средства или даже отправляет на спецстоянки. Причина - в отсутствии документов от таможни, однако легализовать такой автомобиль непросто. Это как минимум потребует уплаты суммы, превышающей его изначальную стоимость. Между тем юристы утверждают, что закон позволяет свободно ездить на автомобилях с армянскими номерами.

Следует отметить, что согласно официальным данным, в 2018-2020 годах в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей с армянскими номерами.

Летом текущего года машины с армянскими номерами оказались на особом контроле.  Согласно внутренним рекомендациям начальника ГИБДД Михаила Черникова, граждане РФ могут эксплуатировать автомобили с армянскими номерами, ввезенные после октября 2014 года, только "при наличии соответствующих таможенных документов".

Если документов нет, а их нет ни у кого, к нарушителю применят статью

12.3. КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения". Нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей, а машину поместят на спецстоянку. В отдельных случаях российским владельцам машин с иностранными номерами грозит статья 12.1 КоАП "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра".

Это касается в основном машин, зарегистрированных в других странах, входящих в ЕАЭС, и машин, поставленных в Армении на учет до октября 2014 года. Наказание за это - штраф 500-800 рубдей, но при повторном нарушении, автовладелец заплатит 5 тыс.  рублей и может лишиться прав на три месяца.

МВД руководствуется, во-первых, Конвенцией о дорожном движении и утверждает, что гражданин России, управляющий зарегистрированным в одной из стран ЕАЭС автомобилем, не может считаться участником международного движения. И, следовательно, должен поставить автомобиль на учет. Во-вторых, ведомство ссылается на Договор о присоединении Армении к ЕАЭС.

"Согласно положениям Договора у данных транспортных средств статус - иностранный автомобиль, так как в указанный период Республика Армения не применяла "общесоюзные" ставки таможенных пошлин, а платежи, действующие на территории Республики Армения, гораздо ниже "общесоюзных". "Иностранным" автомобиль перестанет быть только после таможенного декларирования и доплаты налогов и пошлин.

Напомним также, что в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета дал поручение правительству до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков".

Ситуация с нарушениями действительно была серьезной, за прошедшие полтора года только в Москве автомобили с иностранными номерами (украинскими, армянскими, молдавскими и пр.) совершили почти 2 млн нарушений, однако выписать постановления удалось менее чем 30 тыс. из них.

Следует также отметить, что с аналогичными проблемами столкнулись

автовладельцы из Казахстана, которые приобрели автомобили в Армении.

Однако власти Казахстана нашли выход из ситуации, и по постановлению

правительства РК "О некоторых вопросах ввоза и использования

гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения" с 1 июня началась регистрируя автомобили из РА, которая продлится до 1 сентября. Из РА в Казахстан было ввезено чуть менее 7000 авто.

ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Константин
Здравствуйте наша семья приобрела семейный минивэн для решения жизненных проблем мы не нарушители но нас также как и всех записали во врагов нашего же государства , я ветеран боевых действий имею госнаграды ,медаль ,живу работаю мирно дети мечтали о большой машине и вот настала такая возможность и мы взяли кредит и купили старенький минивэн Хонда Элизион не для того что бы стать врагом правительства а для того чтобы жить стало не много легче ,и теперь оказалось что я должен ещё миллион не понятно кому и не понятно за что ,машина стоит 450тысяч рублей ,помогите разобраться с трудной ситуацией
Павел
Присоединяюсь к этому обращению, Армения оставила у меня самые тёплые впечатления Хотел приехать в этом году всей семьёй, но карантин спутал все карты Помню, как мой добрый друг Армэн с замиранием сердца рассказывал как Никол Пашинян триумфально пришёл к власти в Армении, и по его словам главным запросом армянского общества была справедливость Уверен, что справедливо было бы и в этой ситуации отстоять интересы и граждан России и граждан Армении!

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье Ереван призывал Турцию предпринять шаги по снижению напряженности в Восточном Средиземноморье
Пашинян: Сегодня День Капана - одного из самых красивых и привлекательных городов АрменииПашинян: Сегодня День Капана - одного из самых красивых и привлекательных городов Армении
Замминистра экономики Армении ознакомился с работой сельхозярмарки у стадиона Замминистра экономики Армении ознакомился с работой сельхозярмарки у стадиона "Раздан"
Lydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском рудникеLydian Armenia считает абсурдными утверждения о существовании урановой опасности на Амулсарском руднике
Раскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских картРаскрыто хищение крупных денежных средств посредством поддельных банковских карт
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Поиск по дням

2013 , 2014