Пятница, 14 Августа 2020 17:18

АрмИнфо. Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте обратилось с открытом письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, и просит его помочь 300 тысячам владельцев автомобилей, которые внезапно оказались вне закона в России.

Так, в поступившем в АрмИфно открытом письме премьеру РА, в частности говорится:

"Многоуважаемый господин премьер-министр Никол Воваевич Пашинян!

Не так часто, думаем, к Вам обращаются граждане другого государства за помощью. Но наш случай особый, и мы, триста тысяч граждан России, сегодня обращаемся за поддержкой именно к Вам.

Поверив в принципы Евразийского Союза, внутри которого свободно перемещаются люди, товары, капиталы, мы приехали в Армению и купили себе растаможенные там автомобили, чтобы ездить на них у себя дома, в России. Кто-то из нас растамаживал машины для себя сам, кто-то покупал уже растаможенные авто у местных жителей.

Мы пошли на этот шаг, потому что до 2020 года в Армении действовали более низкие таможенные ставки, чем в других странах ЕАЭС, и прежде всего у нас на родине. То есть мы смогли позволить себе лучшие подержанные машины, привезённые в основном из Японии и США, за меньшие деньги.

Среди нас очень много многодетных семей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые на российском авторынке просто не могли найти подходящий им минивен по карману. Их обращения можно увидеть в интернете по хештегу #свободуармавто.

Конечно, прежде чем поехать за авто в Армению, многие из нас посылали запросы в российскую таможню и дорожную полицию, откуда в один голос нам отвечали: никаких ограничений для вас не предусмотрено, приезжайте на армянских номерах и катайтесь по России на здоровье.

Мы не знаем доподлинно, что случилось в июне 2020 года, но внезапно ГИБДД России по указанию своего руководства начала останавливать машины на армянском учёте, причём повсеместно: от Сибири до Чёрного моря и от Дагестана до Москвы. Вдруг оказалось, что купленные в Армении машины нужно растамаживать, то есть доплачивать разницу в размере от миллиона рублей на машины стоимостью полмиллиона, к примеру. А если этого не сделать, то машина отбирается, ставится на спецстоянку и со временем будет продана с торгов.

Почему мы обращаемся к вам? Мы уже создали для экономики Армении триллионы долларов доходов, платим налоги в Армении и хотим ездить на наших машинах, потому что практически никто из нас, конечно, не сможет позволить себе растаможить машины по российским ставкам, в два-три раза большим стоимости самого автомобиля.

Армения зарегистрировала на нас автомобили и спокойно выпустила за свою границу, значит считает, что мы законно владеем своим имуществом. Просим публично донести позицию Армении до других членов ЕАЭС и урегулировать сложившуюся безвыходную для нас, армянских налогоплательщиков, ситуацию.

Ждём вашего ответа. В Вас верит и Вами вдохновляется большинство

армян, вслед за ними и мы рассчитываем на Вашу поддержку".

Отметим, что российские владельцы автомобилей с армянскими номерами

попали в почти безвыходное положение. В регионах ГИБДД штрафует их

транспортные средства или даже отправляет на спецстоянки. Причина - в отсутствии документов от таможни, однако легализовать такой автомобиль непросто. Это как минимум потребует уплаты суммы, превышающей его изначальную стоимость. Между тем юристы утверждают, что закон позволяет свободно ездить на автомобилях с армянскими номерами.

Следует отметить, что согласно официальным данным, в 2018-2020 годах в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей с армянскими номерами.

Летом текущего года машины с армянскими номерами оказались на особом контроле. Согласно внутренним рекомендациям начальника ГИБДД Михаила Черникова, граждане РФ могут эксплуатировать автомобили с армянскими номерами, ввезенные после октября 2014 года, только "при наличии соответствующих таможенных документов".

Если документов нет, а их нет ни у кого, к нарушителю применят статью

12.3. КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения". Нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей, а машину поместят на спецстоянку. В отдельных случаях российским владельцам машин с иностранными номерами грозит статья 12.1 КоАП "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра".

Это касается в основном машин, зарегистрированных в других странах, входящих в ЕАЭС, и машин, поставленных в Армении на учет до октября 2014 года. Наказание за это - штраф 500-800 рубдей, но при повторном нарушении, автовладелец заплатит 5 тыс. рублей и может лишиться прав на три месяца.

МВД руководствуется, во-первых, Конвенцией о дорожном движении и утверждает, что гражданин России, управляющий зарегистрированным в одной из стран ЕАЭС автомобилем, не может считаться участником международного движения. И, следовательно, должен поставить автомобиль на учет. Во-вторых, ведомство ссылается на Договор о присоединении Армении к ЕАЭС.

"Согласно положениям Договора у данных транспортных средств статус - иностранный автомобиль, так как в указанный период Республика Армения не применяла "общесоюзные" ставки таможенных пошлин, а платежи, действующие на территории Республики Армения, гораздо ниже "общесоюзных". "Иностранным" автомобиль перестанет быть только после таможенного декларирования и доплаты налогов и пошлин.

Напомним также, что в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета дал поручение правительству до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков".

Ситуация с нарушениями действительно была серьезной, за прошедшие полтора года только в Москве автомобили с иностранными номерами (украинскими, армянскими, молдавскими и пр.) совершили почти 2 млн нарушений, однако выписать постановления удалось менее чем 30 тыс. из них.

Следует также отметить, что с аналогичными проблемами столкнулись

автовладельцы из Казахстана, которые приобрели автомобили в Армении.

Однако власти Казахстана нашли выход из ситуации, и по постановлению

правительства РК "О некоторых вопросах ввоза и использования

гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения" с 1 июня началась регистрируя автомобили из РА, которая продлится до 1 сентября. Из РА в Казахстан было ввезено чуть менее 7000 авто.