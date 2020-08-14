Пятница, 14 Августа 2020 17:15

АрмИнфо. "Международные авиалинии Украины" возобновляют выполнение регулярных авиарейсов по маршруту Киев-Ереван-Киев. Об этом сообщает посольство Армении в Украине.

Согласно источнику, первый авиарейс состоится 17 августа. <С 12 августа снят запрет на въезд иностранцев в Армению при условии 14 дней самоизоляции (во время самоизоляции можно пройти тес т и при отрицательном результате выйти из самоизоляции). "Международные авиалинии Украины" с 17 августа возобновляют полеты по маршруту Киев-Ереван-Киев. Полеты запланированы на 17, 21, 24, 28 и 31 августа. По словам представителя компании, билеты, аннулированные из-за COVID19, можно обменять на авиарейсы, указанные выше. По всем вопросам можете связаться с авиакомпанией для получения более подробной информации", - говорится в сообщении армянского дипломатического представительства.