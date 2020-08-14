Пятница, 14 Августа 2020 17:14

АрмИнфо. На правительственном уровне предпринимаются попытки по возможности снизить значение амулсарского вопроса для общественности, и ограничить распространение информации касательно проблемы. Об этом на пресс-конференции 14 августа заявил политолог Андриас Гукасян.

Гукасян согласился с тем, что в последний период со стороны армянского правительства звучат малоинформативные заявления по Амулсару, что, по его мнению, связано с изменением тактики. <Предпринимаются попытки по возможности снизить значение амулсарского вопроса для общественности, и ограничить распространение информации касательно проблемы>, - заявил он.

Политолог обратил внимание на то, что, согласно проведенным еще в советское время исследованиям, на участках Амулсарского проявления подсчитано ориентировочно 76 тонн урана, что по сути превращает Амулсар в радиоактивную гору. Подобная ситуация не может не вызывать озабоченности у экспертов, которые до сих пор не получили внятного ответа касательно рисков разработки Амулсара.

Гукасян отметил, что в заключении компании Elard по профинансированному Правительством РА исследованию указывается, что разрешение на недропользование в Амулсаре было выдано на основе недостаточных данных. По сути, как заметил эксперт, данного заключения было бы достаточно для уголовного дела, однако на деле оно было прекращено. Напомним, что речь идет о возбужденном летом 2018-го уголовном деле по предполагаемому факту умышленного сокрытия должностными лицами Министерства охраны природы РА данных о загрязнении окружающей среды по Амулсарскому проекту. Спустя год Следственный комитет заявил о прекращении дела, что было критически оценено экологами и активистами.

Гукасян также указал на то, что международные финансовые структуры изменили свое отношение к Амулсарскому проекту, и ранее Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) объявил о завершении своего участия в проекте. В связи с этим эксперт призвал Правительство РА озвучить, наконец, свое мнение по разработке Амулсарского месторождения.

Общая стоимость Амулсарского проекта, реализацией которого занимается Lydian Armenia, составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Экологи на протяжении ряда лет озвучивают свои опасения по поводу реализации проекта. Еще в 2007 году в <Горном журнале> вышла статья доктора геол.-минерал. наук Г.П Алояна, в которой запасы урана на Амулсаре оцениваются в 100 тонн. Согласно автору, Амулсарское проявление урана находится в 4 км к юго-востоку от села Кечут и в 5 км к северо-западу от вершины одноименной горы. При этом, с учетом урана на ториевом участке Амулсарского проявления, его общие запасы могут быть оценены в 100 тонн.