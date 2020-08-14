Пятница, 14 Августа 2020 13:55

АрмИнфо. Сотрудник обласного управления Полиции РА по Лорийской области за взятку сокрыл факт незаконной рубки деревьев. Об этом сообщает Специальная следственная служба.

В ходе следствия выяснилось, что житель области Лори Г.Г., узнав, что в отделе полиции общины Гугарк подгатавливаются материалы касательно незаконной рубки деревьев, сообщил об этом совему другу А.С., который затем встретился с сотрудниками данного полицейского отделения, в том числе со старшим инспектором А.Д.. Последний, для оказания помощи по озвученной просьбе, исказил истинные обстоятельства инцидента, и вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, он снизил размеры нанесенного ущерба, в результате чего Г.Г. был подвергнут административному штрафу в размере всего 14850 драмов. За указанное содействие Г.Г., при подстрекательстве А.С, дал А.Д. взятку. Кроме того, А.Д. потребовал и получил взятку от другого жителя Лори - А.С. за сокрытие факта обнаружения груженного незаконной древесиной автомобиля.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что А. С. совершил ложный донос, несправедливо обвинив полицейских в совершении пыток и злоупотреблении должностными полномочиями для подтверждения факта дачи им взятки сотруднику полиции.

Старшему инспектору полиции А. Д. предъявлено обвинение по части 1 статьи 308 (2 эпизода), части 2 статьи 311 (2 эпизода) УК РА . Г.Г. предъявлено обвинение по части 1 статьи 312 УК РА: подстрекавшему к взятке А.С - по части 1 статьи 38-312, а другому жителю Лори А.С. - по части 1 статьи 312 и пункту 1 части 2 статьи 333 УК РА. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых завершено. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением надзирающему прокурору с ходатайством о его подтверждении и отправке в суд.