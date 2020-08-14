Пятница, 14 Августа 2020 13:53

АрмИнфо. Выявлен ряд обстоятельств растраты в особо крупнх размерах со стороны директора филиала <Лесное хозяйство Вайоц Дзора> ГНКО <Армлес>.

Как сообщает Следственный комитет, директор, с умыслом совершения хищения из средств доверенного ему филиала, с 1 января 2016 г. по июнь 2020 г., путем постоянной растраты, похитил 11.476.359 драмов, принадлежащих ГНКО <Армлес>. В частности, выяснилось, что, являясь директором вышеупомянутого филиала, исходя из личной заинтересованности, он ходатайствовал дирекции <Армлеса> о приеме его жены, сына друга, родного брата, его зятя на работу в филиале <Лесное хозяйство Вайоц Дзора>, и в условиях их фактической неявки на работу и невыполнения предусмотренных договором трудовых обязанностей, ежемесячно перечислял им зарплату.

По совокупности добытых достаточных доказательств директору филиала <Лесное хозяйство Вайоц Дзора> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (Присвоение или растрата) УК РА. Следствие продолжается.