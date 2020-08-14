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 Пятница, 14 Августа 2020 12:53

GeoProMining поддержит ряд субвенционных социальных программ города Варденис

GeoProMining поддержит ряд субвенционных социальных программ города Варденис

АрмИнфо. Компания GeoProMining поддержит ряд субвенционных социальных программ города Варденис. Компания предоставит дотацию в размере 50 млн. драмов ($100 тыс) для реализации государственных субвенционных программ, направленных на развитие социальных инфраструктур города Варденис.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, данное соглашение о социальном сотрудничестве подписали мэр города Варденис Арам Мелконян и Генеральный Директор компании GeoProMining Gold Анатолий Гоготин в присутствии губернатора Гегаркуникского марза Гнела Саносяна.

В частности, «Субвенционные проекты» стоимостью 420 млн. драмов предполагают полную реконструкцию и асфальтирование главной улицы города Варденис, протяженностью в 2 километра, реконструкцию тротуаров ряда улиц города, реконструкцию и благоустройство Парка культуры имени Виктора Амбарцумяна, строительство детской игровой площадки и оснащение городских фонтанов. Кроме того, программа предполагает реновацию подъездов 43 многоквартирных домов, установку дверей и окон, озеленение дворов и улиц.

Ранее GeoProMining, в рамках социальной политики содействия «Ресурсы во благо», реализовала широкомасштабный проект строительства газопровода и систем отопления в четырех школах и в детском саду в регионе. Компания, в условиях пандемии коронавируса, обеспечила тысячи социально-необеспеченных семей региона продуктами питания, а также оказала финансовую поддержку уязвимым слоям населения (дети инвалиды, ветераны, семьи погибших) и медицинским работникам за гуманитарные подвиги в борьбе с короновирусной инфекцией. 

Компания GeoProMining Gold является самым крупным работодателем Гегаркуникского марза; на Сотском золотоносном месторождении работает порядка тысячи человек. Компания выполняет все налоговые и социальные обязательства, предусмотренные законодательством.

Компания традиционно реализует социальные и благотворительные программы для поддержки общин в регионах своего присутствия – Гегаркуникской и Араратской областях. Социальный бюджет компании за 2019-20 гг. превышает один миллион долларов.

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