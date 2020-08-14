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 Пятница, 14 Августа 2020 12:28

Кто в Казахстане получит вакцину от COVID-19?

Кто в Казахстане получит вакцину от COVID-19?

АрмИнфо.Об этом на брифинге в пятницу, 14 августа, рассказала главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Об этом сообщает Forbes.kz. 

- Касательно стратегии Казахстана. Конечно же, мы, как и весь мир, ждем вакцины. Вакцины безопасной и эффективной, и в зависимости от того, какая вакцина первая появится на рынке, естественно, мы будем прорабатывать с этими производителями поставку. Но мы должны понимать, что сегодня весь мир ждет выпуска и производства вакцины и, конечно же, очередь на вакцину имеет место, - заявила Айжан Есмагамбетова.

При этом она отметила, что в настоящее время в мире разработано 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, и основное количество из них находится в фазе доклинических испытаний.

Есть правило испытаний – это три фазы, обязательная регистрация. В доклинических на сегодня находится практически основная масса этих вакцин. Из 120 вакцин от коронавируса 17 вакцин испытываются на людях. Если говорить о российской вакцине, то она прошла 2 фазы клинических испытаний и в Российской Федерации зарегистрирована, - пояснила Есмагамбетова.

По ее словам, сегодня Министерство здравоохранения Казахстана прорабатывает «те группы населения, которые будут подлежать этой вакцинации».

Пока у нас в планах – это группы риска, для которых сегодня заболевание коронавирусом очень опасно, это лица старше 60-65 лет с определенными хроническими заболеваниями. Это и медработники, потому что они в первую очередь встречаются с больными и с лицами, у которых симптомы коронавирусной инфекции отсутствуют, но они являются носителями вируса, - уточнила главный санврач.

Говоря о покупке вакцины, Есмагамбетова подчеркнула, что предпочтение будет отдаваться той, «которая будет эффективной и безопасной и будет зарегистрирована».

Разработанная Научным центром биологической безопасности МОН РК вакцина, по ее данным, проходит фазу доклинических испытаний. При этом, отвечая на вопрос, участвует ли кто-то из руководящих лиц Министерства здравоохранения в испытаниях, она ответила:

Любое участие в клинических испытаниях – процедура добровольная. На сегодня, по моим данным, руководство Минздрава в клинических испытаниях вакцины, которая разработана в Казахстане, не участвует.

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