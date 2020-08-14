Пятница, 14 Августа 2020 12:17

АрмИнфо. В ООН опубликовано письмо постоянного представителя Армении в Организации Генеральному секретарю о нападениях, провоцируемых Азербайджаном, действиях по разжиганию ненависти и распространению национальной нетерпимости. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе МИД РА.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась.

На фоне боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице, произошли потасовки в разных странах мира между армянами и азербайджанцами.