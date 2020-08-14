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 Пятница, 14 Августа 2020 11:46
Марианна Мкртчян

В Казахстане истекает срок регистрации авто из Армении

В Казахстане истекает срок регистрации авто из Армении

АрмИнфо. В Казахстане через две недели, 1 сентября, истечет срок регистрации автотранспортных средств, завезенных на территорию республики из Армении.

 

Как передает zakon.kz, речь идет о том транспорте, который был ввезен до 1 февраля 2020 года, а также имеет левостороннее рулевое управление.

В спецЦОНе Атырау работа по регистрации таких автотранспортных средств началась с 1 июня - во исполнение Постановления Правительства РК "О некоторых вопросах ввоза и использования гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения". Следом аналогичные регистрационные действия стали проводить и в автоЦОНах двух районных центров - города Кульсары (Жылыойский район) и поселка Курмангазы (Курмангазинский район).

Для разъяснения правил регистрации в автоЦОНе работает call-центр, куда можно обратиться по телефонам 8 775 056 94 68 или 98-10-55. Таким образом, консультации получили уже 2685 граждан, и на сегодняшний день в регионе поставлено на учет 1935 единиц транспортных средств, ввезенных из Республики Армения. Для удобства населения автоЦОН работает ежедневно с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 15.00.

Для регистрации владельцам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, квитанции об оплате сбора за государственную регистрацию и пошлины, свидетельство о регистрации транспорта и государственные регистрационные номерные знаки, выданные в уполномоченном органе Республики Армения. Также документы должны быть переведены на государственный или русский языки и заверены нотариусом.  После прохождения процедуры регистрации автовладельцам выдаются желтые государственные номера. При этом праворульные автомобили регистрации не подлежат.

Учитывая, что до 1-го сентября осталось всего полмесяца, полиция Атырау напоминает о необходимости провести регистрацию в срок и не откладывать ее на последний день.

Стоит подчеркнуть, что после процедуры регистрации налоговые отчисления владельцев желтых номеров ничем не будут отличаться от налоговых сборов, взимаемых с "обычных" автовладельцев.

Всего же на территорию Атырауской области из Армении было ввезено свыше 6800 автомашин, из которых 2263 имеют правостороннее рулевое управление, около 800 машин переданы жителям других регионов по доверенности, а более 200 авто разукомплектованы.

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