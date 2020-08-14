Пятница, 14 Августа 2020 11:40

АрмИнфо. Армянская сторона 21 августа организует чартерный рейс по маршруту Челябинск - Ереван.

Как сообщает посольство РА в РФ, рейс запланирован на 22:10 по местному времени.

"Для получения более подробной информации о чартерном рейсе из Челябинска в Ереван можете обратиться по следующим номерам:

8 (800)22 22 566 WhatsApp

8 (922) 22 60 566

8 (922) 22 56 566", - отмечается в сообщении.

Стоит также заметить, что сегодня чартерным рейсом из Еревана в Ростов-на-Дону, в Россию вернулось 100 человек.

Как сообщает пресс-служба посольства России в Армении, рейс был осуществлен сегодня, 14 августа, авиакомпанией "Армения" выполнила специальный чартерный рейс по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону.

В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении в Россию вывезено 4702 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается.