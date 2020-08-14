Пятница, 14 Августа 2020 11:34

АрмИнфо. По данным на 11:00 14 августа, в Армении выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 267 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 41299 случаев коронавируса, выздоровели 34164 человека, скончались 814. За последние сутки болезнь унесла жизни 5 человек в возрасте от 69-и до 83-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 239.

На данный момент фактическое лечение получают 6082 пациента. В общей сложности, в республике было проведено 181962 тестов на коронавирус (из них 1465 - за последние сутки).