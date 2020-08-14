Пятница, 14 Августа 2020 10:29

АрмИнфо.Депутат от фракции <Просвещенная Армения> Мане Тандилян сложила депутатский мандат.

На своей странице в Facebook Тандилян сообщила, что уже длительное время имеет проблемы со здоровьем, которые она пыталась решить параллельно со своей работой. <Однако стало ясно, что они отныне несовместимы с депутатской и активной политической деятельностью. Я вынуждена сложить депутатские полномочия, а также прекратить свою деятельность в качестве члена Совета правления партии <Просвещенная Армения>. Выражаю благодарность моей политической команде - <Просвещенной Армении> - за пройденный вместе путь, желаю новых успехов на благо Республики Армения.

Хочу также поблагодарить и попросить прощения у всех тех людей, благодаря доверию которых я имела возможность развернуть политическую деятельность и, возможно, дала повод для какого-либо разочарования. Я старалась по возможности оправдать ваше доверие, надеюсь, в какой-то мере преуспела. Выражаю особую благодарность всем тем людям, которые были рядом со мной в самые трудные моменты моей политической деятельности, поощряли и воодушевляли поддержкой и добрыми словами. Без вас было бы невозможно ничего сделать>,- отметила Тандилян.