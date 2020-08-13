Четверг, 13 Августа 2020 17:35

АрмИнфо.Beeline объявил, что высокоскоростной Интернет в 100 Мб/с теперь доступен также в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Beeline в Армении.

Согласно источнику, благодаря современной технологии VDSL скорость Интернета увеличилась в 20 раз, что также позволяет предоставлять абонентам новые услуги цифрового TV более высокого качества.

"Мы продолжаем развивать сеть VDSL и стремимся в самые сжатые сроки сделать всё возможное, чтобы как можно больше абонентов смогли бы по той же цене подсоединится к высокоскоростному Интернету. В десятках домов и квартир уже пользуются сетью VDSL Beeline-а, и обратная связь с клиентами показывает, что они очень довольны. Теперь же высокоскоростной Интернет и цифровое TV более высокого качества стал доступен и жителям столичных общин Норк-Мараш и Шенгавит", - заметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей пятахин.

Доступ к Интернету в сети VDSL Beeline-а можно проверить и оставить заявку на сайте 100.beeline.am, после чего течение 3-х рабочих дней будет выполнено подсоединение.

Дополнительную информации можно получить на сайте www.beeline.am, написав на страницу компании в фейсбуке Beeline Armenia, позвонив на бесплатный номер 0611 или в офисах продаж и обслуживания (https://www.beeline.am/hy/offices/).

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".