Четверг, 13 Августа 2020 16:58

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

14 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 4/1 на улице 9 Мая;

11:00-17:00 жилые дома 43, 51 на улице Пушкина, 64 на улице Арами, 16, 18 на улице Саряна, 17 на улице Демирчяна, жилые дома 1, 83 на улице Кохбаци, 5 на улице Екмаляна, жилые дома 7, 9 на пр. Маштоца, жилой дом 22 на улице Амиряна, жилой дом 15 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 21 в квартале "Норашен", жилые дома 15, 35 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 47 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7а в 3-ем квартале Давташена, 16/1 на улице Гр.Кочара, подъезд 1 жилого дома 23 на улице Сундукяна, жилой дом 16 на улице Дро, жилые дома 36, 38 на улице Бабаяна, 2б на улице Киевяна, собственные дома 9, 10 в Канакере и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 19-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5/2 на улице А.Тиграняна, жилой дом 64 на пр. Баграмяна, жилой дом 8 на улице Амбардзумяна, жилой дом 51 на улице 9 Мая, жилой дом 26 на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца, собственные дома на улицах Норагавита 13, 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?30-16?30 улицы Шаумяна, Спандаряна и квартал 'Калер" в общине Егвард;

12:00-14:00 частично села Дзорахбюр и Джрвеж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.