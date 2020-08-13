Четверг, 13 Августа 2020 16:56

АрмИнфо. Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки, прерванные на фоне пандемии коронавируса, с еще несколькими странами в начале осени. О возможных сроках дальнейшего открытия авиасообщения в стране стало известно <Вестнику АТОР>.

Согласно данным источников в авиаотрасли, речь идет о запуске рейсов с 1 сентября в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению. <В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа>, - указано в материале.

Собеседники издания утверждают, что в настоящее время для рестарта полетов по указанным направлениям <есть предпосылки>, к примеру, стабилизация ситуации с распространением COVID-19 в России, а также ее нормализация в странах СНГ. При этом неясными остаются сроки открытия авиасообщения с Белоруссией - авиакомпания <Белавиа> ранее продлила приостановку рейсов во все российские города до конца августа.

Кроме того, не исключено, что в сентябре расширится список аэропортов вылета из России - право на международные рейсы могут получить Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток. Также прогнозируется, что позднее, в середине или конце месяца, запустить полеты за рубеж смогут Сочи, Краснодар и Казань.