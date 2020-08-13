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 Четверг, 13 Августа 2020 16:49
Карина Манукян

Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов

Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов

АрмИнфо. Выявлен ряд злоупотреблений в компании водопользователей <Масис>.

Как сообщает Следственный комитет, бывший директор компании, занимая с марта 2003 г. по конец декабря 2011 г. в данной компании должности председателя административного совета, затем - исполнительного директора, с использованием должностного положения, путем растраты присвоил доверенное ему имущество стоимостью 611.072.640 драмов, являющееся собственностью Республики Армения, а также сфальсифицировал освобождающие его от ответственности должностные документы (лично и в составе группы лиц).

Так, в 2006-2010 гг. он по частям, посредством неустановленных лиц и с применением техники, демонтировал и похитил оросительный трубопровод насосной станции <Масис> в Араратской области общей стоимостью в 611.072.640 драмов. Между тем в документацию по инвентаризации были внесены ложные сведения о наличии вышеотмеченного трубопровода.

По совокупности добытых достаточных доказательств бывшему директору ООО <Масис> предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата), части 2 статьи 38-325 и части 2 статьи 325 (подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, учетных номерных знаков транспортных средств) УК РА.

По указанному эпизоду предварительное следствие по уголовному делу завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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