Четверг, 13 Августа 2020 14:34

АрмИнфо.В Центральной избирательной комиссии РК огласили окончательные результаты выборов депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно озвученным данным, в столице наибольшее число голосов набрал Ахылбек Куришбаев. В городе Алматы - аким Медеуского района Султанбек Макежанов. В городе Шымкенте выборщики отдали голоса за кандидатуру Айгуль Капбаровой. Да этого она уже являлась депутатом Сената.

В Актюбинской области наибольшее количество выборщиков проголосовало за Бауыржана Каниева. В Мангистауской области наибольшее количество голосов выборщиков набрал Суиндик Алдашев. В Жамбылской области победу на выборах одержал Бекболат Орынбеков. В Кызылординской области наибольшее количество выборщиков проголосовало за самовыдвиженца Акмарал Альназарову. В Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина путем самовыдвижения победила на выборах. В Атырауской области на выборах победил Сагындык Лукпанов. В Акмолинской области наибольшее количество голосов выборщиков набрал Нурлан Бекенов.

В Западно-Казахстанской области наибольшее количество голосов набрала Ляззат Рысбекова. Являющийся депутатом Сената Али Бектаев заручился поддержкой наибольшего количества выборщиков по Туркестанской области. В Восточно-Казахстанской области всех на выборах опередила Ольга Булавкина.

В Алматинской области наибольшее количество голосов набрал Султан Дюсембинов. Сенатор Сергей Ершов набрал наибольшее количество голосов в Карагандинской области. По Павлодарской области победу одержал Алтынбек Нухулы. В Костанайской области победил Сергей Карплюк.

Напомним, 12 августа в Казахстане прошли выборы депутатов Сената Парламента.