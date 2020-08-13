Четверг, 13 Августа 2020 14:22

АрмИнфо.12 августа 2020 года Туркменистан направил в Исламскую Республику Афганистан очередную гуманитарную помощь в виде комплектов медицинского оборудования для борьбы против пандемии коронавируса. Соответствующее Распоряжение было подписано Президентом Туркменистана.

Согласно Распоряжению, Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана предписано безвозмездно передать комплекты медицинского оборудования для полимеразной цепной реакции (Real-time PCR) правительству Исламской Республики Афганистан в качестве гуманитарной помощи.

Как известно, Туркменистан активно участвует в международных действиях, направленных на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе. Будучи приверженным непреходящим гуманистическим идеалам, принципам добрососедства и взаимовыручки, завещанным предками, и общечеловеческим ценностям, Туркменистан всегда готов протянуть руку помощи другим государствам, в частности, братским соседним народам.

Внося важный вклад в социально-экономическое развитие братского Афганистана путём очередной всесторонней помощи гуманитарного характера, данный гуманитарный акт стал еще одним наглядным примером незыблемости традиций дружбы и добрососедства.