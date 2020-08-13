Четверг, 13 Августа 2020 14:15

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Армении пресекли контрабанду наркотиков в страну из Великобритании.

Так, согласно пресс-службе КГД РА, на днях соответствующие структуры ведомства получили оперативную наводку о том, что из Великобритании в Армению доставлена посылка, в которой могут находиться наркотические вещества в крупных размерах.

В ведомстве проинформировали, что информация разрабатывалась совместно с Полицией Армении. "В результате совместных действий, после получения посылки, гражданин РА был задержан с ул. Ерванда Кочари. При личном обыске у него было обнаружено 46,5 таблеток наркотического вещества метилендиоксиметамфетамик (МДМА). Еще 19 подобных таблеток было обнаружено в другой посылке из Британии, которая находилась в поле зрении у правоохранителей.

По обоим случаям в соответствующей службе КГД возбуждены уголовные дела, ведется следствие", - проинформировали в КГД РА.