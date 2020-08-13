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 Четверг, 13 Августа 2020 12:30
Александр Аванесов

163 воспитанника детских домов Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия.

163 воспитанника детских домов Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия.

АрмИнфо.163 воспитанника детских домов Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия. Решение об этом принято на заседании правительства 13 августа.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян, квартиры, предоставленные в 2003-2015г.г. будут переданы   данной категории граждан в дар  сроком на 10 лет с правом их дальнейшей приватизации или передаче в аренду.

Для остальных бенефициаров, включенных в список в 2019 году, но не получивших квартиры, которые покинули  детские дома в связи с достижением 18 лет после 1991 года и не имеют жилплощади на правах собственности (не отчуждали в течение последних 5 лет), по инициативе Министерства начался процесс выдачи сертификатов на покупку квартир. В результате выпускникам предоставляется возможность приобрести квартиру на правах собственности. "Таким образом, лица с тем же статусом оказались в неравных условиях", - заявил Батоян.  По ее словам, инициатива реализована в целях обеспечения  единого подхода. Министр также проинформировала, что техническое состояние многоквартирных домов, в которых проживали 3 выпускника (по данным Комитета градостроительства) в 2003-2004 годах, то есть до подписания договоров, оценивалось как  3-й степени аварийности. Им будут предоставлены жилищные сертификаты на покупку квартир.  Тем самым, по словам министра,  в Армении будет решена проблема с жильем всех воспитанников детдомов, покинувших заведения с 1991 по 2019 годы.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что задачей должно стать не предоставление жилья, а предоставление выпускникам

такого образования, чтобы через 2- 3 года после выпуска они сами

смогли приобрести квартиру.

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