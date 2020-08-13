Четверг, 13 Августа 2020 12:30

АрмИнфо.163 воспитанника детских домов Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия. Решение об этом принято на заседании правительства 13 августа.

По словам министра труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян, квартиры, предоставленные в 2003-2015г.г. будут переданы данной категории граждан в дар сроком на 10 лет с правом их дальнейшей приватизации или передаче в аренду.

Для остальных бенефициаров, включенных в список в 2019 году, но не получивших квартиры, которые покинули детские дома в связи с достижением 18 лет после 1991 года и не имеют жилплощади на правах собственности (не отчуждали в течение последних 5 лет), по инициативе Министерства начался процесс выдачи сертификатов на покупку квартир. В результате выпускникам предоставляется возможность приобрести квартиру на правах собственности. "Таким образом, лица с тем же статусом оказались в неравных условиях", - заявил Батоян. По ее словам, инициатива реализована в целях обеспечения единого подхода. Министр также проинформировала, что техническое состояние многоквартирных домов, в которых проживали 3 выпускника (по данным Комитета градостроительства) в 2003-2004 годах, то есть до подписания договоров, оценивалось как 3-й степени аварийности. Им будут предоставлены жилищные сертификаты на покупку квартир. Тем самым, по словам министра, в Армении будет решена проблема с жильем всех воспитанников детдомов, покинувших заведения с 1991 по 2019 годы.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что задачей должно стать не предоставление жилья, а предоставление выпускникам

такого образования, чтобы через 2- 3 года после выпуска они сами

смогли приобрести квартиру.