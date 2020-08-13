Четверг, 13 Августа 2020 11:42

АрмИнфо. В Москве установят памятные доски двум деятелям атомной отрасли - крупному ученому и государственному деятелю Петросьянцу Андранику Мелконовичу и Зевенягину Авраамию Павловичу - организатору промышленности, куратору советской металлургии и атомного проекта, генерал- лейтенанту.

Как сообщает пресс-служба Союза армян России (САР), церемония установки досок состоится 20 августа. Памятные таблички появятся на доме по адресу: улица Поварская 31/29. Торжественное открытие состоится 20 августа в 10:00 утра.

Андраник Мелконович Петросьянц родился 8 мая 1906 года во Владикавказе. Свою трудовую деятельность он начал в 1922 году рассыльным в экономическом представительстве Армении в Грузии.

В течение многих лет являлся руководителем делегаций СССР по прекращению испытаний ядерного оружия в переговорах с США и Англией, был сопредседателем ряда международных комиссий по ядерной энергии. Автор большого количества научных трудов по проблемам атомной энергии и энергетики (некоторые из них переведены на одиннадцать языков), занимался просветительской деятельностью.

За свою работу Андраник Петросьянц был удостоен многих наград, в том числе звания Героя Социалистического Труда. Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом <Знак Почета>. Лауреат Сталинской премии (1949).