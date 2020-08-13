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 Четверг, 13 Августа 2020 11:16
Карина Манукян

В Армении общее число случаев коронавируса превысило 41 тыс.

В Армении общее число случаев коронавируса превысило 41 тыс.

АрмИнфо. По данным на 11:00 13 августа, в Армении выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом.  Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 405 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 41023 случаев коронавируса, выздоровели 33897 человек, скончались 809. За последние сутки болезнь унесла жизни трех человек в возрасте 68-и, 77-и и 88-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 238.

На данный момент фактическое лечение получают 6079 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 180497 тестов на коронавирус (из них 1465 - за последние сутки).

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