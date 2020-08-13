АрмИнфо. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщает пресс-служба Кремля, были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско- азербайджанского партнёрства во всех областях.
Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости.