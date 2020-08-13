Четверг, 13 Августа 2020 10:52

АрмИнфо. По указанию министра здравоохранения РА Арсена Торосяна от 11 августа, утверждены положения об осуществлении лечения пациентов с COVID-19 препаратом <Ремдесивир> в перепрофилированных медицинских учреждениях.

Как сообщает пресс-служба министерства, была установлена также форма <Информированного согласия> пациента о лечении данным препаратом, форма <Индивидуальной регистрационной карты пациента>, принципы лечения препаратом <Ремдесивир> пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Отметим, что препарат <Ремдесивир> был импортирован индийской фармацевтической компанией , которой фармацевтическая компания выдала разрешение на производство лекарства. Министерство здравоохранения Армении закупило 5020 ампул данного препарата, и еще 600 ампул получило в качестве гуманитарной помощи.

Препарат <Ремдесивир> назначается в больничных условиях по указанию врача пациентам с тяжелым или крайне тяжелым течением заболевания COVID-19. Ознакомившись с инструкциями лекарства и возможными побочными эффектами противовирусного лечения, пациент или его законный представитель подписывают форму согласия на получение лечения.

Основная цель лечения препаратом - предотвращение дальнейшего прогрессирования заболевания, обратное развитие клинических симптомов, улучшение лабораторных и инструментальных данных. Эффективность лечения может повыситься в условиях более быстрой ликвидации вируса (отрицательный результат теста ПЦР).

Напомним, что в настоящее время нет утвержденного руководства Всемирной организации здравоохранения по специальному противовирусному лечению COVID-19.

По данным на 12 августа, в Армении было подтверждено 40794 случаев коронавируса, выздоровели 33492 человека, скончались 806.