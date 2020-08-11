Вторник, 11 Августа 2020 21:38

АрмИнфо. Турция и впредь продолжит оказывать посильную поддержку братскому Азербайджану. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Турецкий министр не обошел стороной и последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской госгранице.

<Анкара и впредь продолжит оказывать посильную поддержку братскому Азербайджану. Мы всеми своими возможностями находимся рядом с братским азербайджанским народом. Армения вот уже долгие годы держит под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана>, - сказал Чавушоглу, при этом заверив, что конфликт остается нерешенным по вине международных организаций и общественности.

<Несмотря на многочисленные резолюции ООН и решения ОБСЕ по данному конфликту Армения не прекращает оккупацию. Недавние провокации ВС Армении еще раз доказали, что Ереван не является надежным партнером для переговоров. Ни одна международная организация, в том числе Минская группа ОБСЕ, не прилагают решительных усилий для урегулирования нагорно- карабахского конфликта>,- сказал министр, при этом умолчав, что именно Азербайджан был инициатором последней эскалации на армяно-азербайджанской госгранице.

<Турция поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права, резолюций ООН, и, что самое главное, в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместо шаблонных заявлений должны начать прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта>, - сказал Чавушоглу, передает Анадолу. При это он подчеркнул, что Турция поддерживает решение конфликта путем диалога. Однако Анкара поддержит любое решение братского Азербайджана, сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения TurAz Kartal? с 2014 года. Эти учения один из лучших примеров военного сотрудничества между Анкарой и Баку, добавил глава турецкой дипломатии.