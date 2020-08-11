Arminfo.info




﻿
 Вторник, 11 Августа 2020 21:38
Марианна Мкртчян

Турция не оставляет попыток вмешаться в карабахский конфликт

Турция не оставляет попыток вмешаться в карабахский конфликт

АрмИнфо. Турция и впредь продолжит оказывать посильную поддержку братскому Азербайджану. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Анкаре.

Турецкий министр не обошел стороной и последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской госгранице.

<Анкара и впредь продолжит оказывать посильную поддержку братскому Азербайджану. Мы всеми своими возможностями находимся рядом с братским азербайджанским народом. Армения вот уже долгие годы держит под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана>, - сказал Чавушоглу, при этом заверив, что конфликт остается нерешенным по вине международных организаций и общественности.

<Несмотря на многочисленные резолюции ООН и решения ОБСЕ по данному конфликту Армения не прекращает оккупацию. Недавние провокации ВС Армении еще раз доказали, что Ереван не является надежным партнером для переговоров. Ни одна международная организация, в том числе Минская группа ОБСЕ, не прилагают решительных усилий для урегулирования нагорно- карабахского конфликта>,-  сказал министр, при этом умолчав, что именно Азербайджан был инициатором последней эскалации на армяно-азербайджанской госгранице.

<Турция поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права, резолюций ООН, и, что самое главное, в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вместо шаблонных заявлений должны начать прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта>, - сказал Чавушоглу, передает Анадолу.  При это он подчеркнул, что Турция поддерживает решение  конфликта путем диалога. Однако Анкара поддержит любое решение братского Азербайджана, сказал Чавушоглу.

Министр напомнил, что Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения TurAz Kartal?  с 2014 года. Эти учения один из лучших примеров военного сотрудничества между Анкарой и Баку, добавил глава турецкой дипломатии. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Beeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и ШенгавитBeeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14 августа
Россия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентябряРоссия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентября
Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмовБывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов
Задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировкиЗадержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Поиск по дням

2013 , 2014