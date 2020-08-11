Arminfo.info




﻿
 Вторник, 11 Августа 2020 21:36
Марианна Мкртчян

Ереван заявил о неспособности Анкары соприкоснуться с собственным прошлым

Ереван заявил о неспособности Анкары соприкоснуться с собственным прошлым

АрмИнфо.Ереван заявил о неспособности Анкары соприкоснуться лицом к лицу с собственным прошлым.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян реагируя на заявление МИД Турции по поводу Севрского договора, в частности, сказала: <Заявление МИД Турции, сделанное в связи с упоминаниями в Армении по случаю 100-летия Севрского мирного договора  еще раз демонстрирует неспособность этой страны взглянуть в лицо своему прошлому.

Удивительно, что нынешнее турецкое правительство, которое не упускает возможности восхвалять османское наследие, так нервно реагирует на упоминание о Севрском договоре с рядом государств, в том числе с Республикой Армения, заключенное той же Османской империей.

Севрский мирный договор был и продолжает оставаться историческим фактом, который нельзя отредактировать или стереть>.

При этом она добавила, что Турция, избегая соприкосновения с собственной историей и призывая других <вместо вражды перенимать уроки у истории>, продолжает свою традиционную политику по оправданию Геноцида армян и угрозы армянскому народу новыми преступлениями.

По словам Нагдалян, шаги, предпринятые Турцией для нарушения мира и безопасности в нашем регионе, и ее воинственное отношение к Армении являются частью политики нынешнего правительства Турции по дестабилизации соседних регионов.

<Только пересмотр этой политики и возможность Турции соприкоснуться с собственной историей проложат путь к реальному примирению между народами нашего региона>, - заключила представитель МИД Армении. Ранее, МИД Турции резко отреагировал на заявление армянского руководства, сделанные накануне по случаю 100-летия Севрского договора. Руководство РА подчеркнуло, что договор всё еще не утратил свою силу и может стать тем документом, который будет способствовать справедливому разрешению армянского вопроса.

"Настало время армянским властям образумиться и отказаться от агрессивной националистической политики. Попытка актуализации условий Севрского соглашения - очередная провокация Армении", - заверили в МИД Турции, реагируя на вчерашние заявления армянских властей по случаю 100-летия договора.  В МИД Турции заверили, что подписанный 10 августа 1920 года Севрский мирный договор, "нацеленный на лишение независимости и расчленение Турции, полностью утратило силу после подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного соглашения".  В комментарии МИД Турции отмечалась "абсурдность попыток актуализировать Севрский договор армянскими властями, неспособными заботиться о своем народе".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Beeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и ШенгавитBeeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14 августа
Россия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентябряРоссия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентября
Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмовБывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов
Задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировкиЗадержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Поиск по дням

2013 , 2014