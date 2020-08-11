Вторник, 11 Августа 2020 21:36

АрмИнфо.Ереван заявил о неспособности Анкары соприкоснуться лицом к лицу с собственным прошлым.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян реагируя на заявление МИД Турции по поводу Севрского договора, в частности, сказала: <Заявление МИД Турции, сделанное в связи с упоминаниями в Армении по случаю 100-летия Севрского мирного договора еще раз демонстрирует неспособность этой страны взглянуть в лицо своему прошлому.

Удивительно, что нынешнее турецкое правительство, которое не упускает возможности восхвалять османское наследие, так нервно реагирует на упоминание о Севрском договоре с рядом государств, в том числе с Республикой Армения, заключенное той же Османской империей.

Севрский мирный договор был и продолжает оставаться историческим фактом, который нельзя отредактировать или стереть>.

При этом она добавила, что Турция, избегая соприкосновения с собственной историей и призывая других <вместо вражды перенимать уроки у истории>, продолжает свою традиционную политику по оправданию Геноцида армян и угрозы армянскому народу новыми преступлениями.

По словам Нагдалян, шаги, предпринятые Турцией для нарушения мира и безопасности в нашем регионе, и ее воинственное отношение к Армении являются частью политики нынешнего правительства Турции по дестабилизации соседних регионов.

<Только пересмотр этой политики и возможность Турции соприкоснуться с собственной историей проложат путь к реальному примирению между народами нашего региона>, - заключила представитель МИД Армении. Ранее, МИД Турции резко отреагировал на заявление армянского руководства, сделанные накануне по случаю 100-летия Севрского договора. Руководство РА подчеркнуло, что договор всё еще не утратил свою силу и может стать тем документом, который будет способствовать справедливому разрешению армянского вопроса.

"Настало время армянским властям образумиться и отказаться от агрессивной националистической политики. Попытка актуализации условий Севрского соглашения - очередная провокация Армении", - заверили в МИД Турции, реагируя на вчерашние заявления армянских властей по случаю 100-летия договора. В МИД Турции заверили, что подписанный 10 августа 1920 года Севрский мирный договор, "нацеленный на лишение независимости и расчленение Турции, полностью утратило силу после подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного соглашения". В комментарии МИД Турции отмечалась "абсурдность попыток актуализировать Севрский договор армянскими властями, неспособными заботиться о своем народе".