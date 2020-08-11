Вторник, 11 Августа 2020 21:34

АрмИнфо.Министерство юстиции Армении отклонило предложение Палаты адвокатов об отмене судебного штрафа в отношении адвокатов в качестве санкции. Об этом говорится в сообщении Палаты адвокатов.

Согласно источнику, в течение двух лет судьи, исходя из принципа профессиональной солидарности, не применяли в отношении адвокатов судебных штрафов (такая информация Палате адвокатов неизвестна).

Структура попытается сделать этот вопрос предметом обсуждения посредством депутатов Национального Собрания, констатируя, что правящая политическая сила (партия <Гражданский договор> посредством

бывшей фракции <Выход>) в прошлом была против применяемого к адвокату судебного штрафа, и было логично, что придя к власти, должна была сохранить ту же позицию.

<Палата адвокатов предлагает адвокатам информировать Палату о каждом случае применения в отношении них судебного штрафа с целью организации защиты прав адвоката>, - говорится в сообщении.