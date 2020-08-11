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 Вторник, 11 Августа 2020 21:30
Карина Манукян

Зеленые активисты призывают правительство признать недействительным ОВОС Амулсарского проекта

Зеленые активисты призывают правительство признать недействительным ОВОС Амулсарского проекта

АрмИнфо. Зеленые активисты призывают правительство признать недействительным ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду) Амулсарского месторождения.

В своем заявлении инициатива <Я против горнодобывающей промышленности на Амулсаре> отмечает, что компания Lydian Armenia пытается создать впечатление, что контролирует ситуацию, что не соответствует действительности. <Жители общины Джермук и сознательные граждане Армении, борющиеся за Амулсар, никогда не позволят начать разработку какого-либо месторождения на Амулсаре. Ни одна тяжелая техника не вошла и не войдет в Амулсар. Правительство РА обязано учитывать справедливое требование большинства жителей общины Джермук (закрепленное петицией и решением Совета старейшин) и других граждан РА, и на основании заказанного им же международного исследования признать утратившим силу положительное природоохранное заключение, данное предыдущим коррупционным правительством в 2016 году.: Жители общины Джермук и сознательные граждане Армении, борющиеся за Амулсар, никогда не позволят какое-либо месторождение в Амулсаре. Это наше окончательное решение, которое не подлежит изменению>, - говорится в заявлении.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

На прошлой неделе близ Амулсарского месторождения имели место столкновения с участием полиции и зеленых активистов, выяступающих против разработки рудника. Ситуация накалилась после того, как охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики активистов близ месторождения, и установила свои. В ходе столкновений были задержаны свыше 10-и активистов, а также подозреваемые в хулигантстве четверо сотрудников охранной организации. Впоследствии мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики Lydian Armenia были демонтированы и перенесены в другое место.

11 августа Lydian Armenia распространила заявление, что за последние два года в результате блокады активистами дорог, ведущих к Амулсару, она и компании-подрядчики были вынуждены сократить более 1400 рабочих мест, в том числе из близлежащих к Амулсару общин. Между тем компания начинает процесс переоценки кадровой базы по части общины Амулсар, и процесс восстановления рабочих мест. 

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