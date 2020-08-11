Вторник, 11 Августа 2020 21:30

АрмИнфо. Зеленые активисты призывают правительство признать недействительным ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду) Амулсарского месторождения.

В своем заявлении инициатива <Я против горнодобывающей промышленности на Амулсаре> отмечает, что компания Lydian Armenia пытается создать впечатление, что контролирует ситуацию, что не соответствует действительности. <Жители общины Джермук и сознательные граждане Армении, борющиеся за Амулсар, никогда не позволят начать разработку какого-либо месторождения на Амулсаре. Ни одна тяжелая техника не вошла и не войдет в Амулсар. Правительство РА обязано учитывать справедливое требование большинства жителей общины Джермук (закрепленное петицией и решением Совета старейшин) и других граждан РА, и на основании заказанного им же международного исследования признать утратившим силу положительное природоохранное заключение, данное предыдущим коррупционным правительством в 2016 году.: Жители общины Джермук и сознательные граждане Армении, борющиеся за Амулсар, никогда не позволят какое-либо месторождение в Амулсаре. Это наше окончательное решение, которое не подлежит изменению>, - говорится в заявлении.

Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia является дочерней компанией британского оффшора Lydian International. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении урановых проявлений.

На прошлой неделе близ Амулсарского месторождения имели место столкновения с участием полиции и зеленых активистов, выяступающих против разработки рудника. Ситуация накалилась после того, как охранная организация Lydian Armenia - <Специальная служба безопасности> - демонтировала вагоны-домики активистов близ месторождения, и установила свои. В ходе столкновений были задержаны свыше 10-и активистов, а также подозреваемые в хулигантстве четверо сотрудников охранной организации. Впоследствии мэр Джермука Вардан Ованнисян заявил о том, что компания не имела разрешение на строительные работы на данной территории, в связи с чем вагоны-домики Lydian Armenia были демонтированы и перенесены в другое место.

11 августа Lydian Armenia распространила заявление, что за последние два года в результате блокады активистами дорог, ведущих к Амулсару, она и компании-подрядчики были вынуждены сократить более 1400 рабочих мест, в том числе из близлежащих к Амулсару общин. Между тем компания начинает процесс переоценки кадровой базы по части общины Амулсар, и процесс восстановления рабочих мест.