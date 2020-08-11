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 Вторник, 11 Августа 2020 20:38

Состоялось заседание глав МИД диалога «Центральная Азия+Япония»

Состоялось заседание глав МИД диалога «Центральная Азия+Япония»

АрмИнфо.11 августа 2020 года в формате видеоконференции состоялось совещание министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия+Япония».

 

На встрече, которая прошла под эгидой МИД Японии, приняли участие главы внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран.

 

В рамках конструктивной беседы высокопоставленные дипломаты обсудили региональное сотрудничество, а также слаженное взаимодействие между странами ЦА и Японией с учетом распространения новой коронавирусной инфекции в глобальном масштабе.

 

В ходе выступлений была особо констатирована эффективность данного формата разносторонней кооперации, основывающегося на принципах взаимного роста, солидарности и всесторонней поддержки по ключевым направлениям взаимовыгодного партнерства.

 

Министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов, выразив признательность руководителю МИД Японии за инициативу организации данной министерской онлайн-встречи, особо отметил своевременность совещания.

 

Без сомнения, с момента создания Диалога «Центральная Азия + Япония» в 2004 году данный формат многостороннего взаимодействия получил существенное развитие. Значительно расширилась тематика дискуссий в рамках этого формата, которая сегодня охватывает актуальные вопросы обеспечения международной и региональной безопасности, устойчивого развития, создания благоприятных условий для эффективных торгово-экономических связей, активного обмена в культурно-гуманитарной области.

 

Как отметил глава МИД Туркменистана, в этих условиях, когда мировое сообщество ведет безотлагательную борьбу против новой инфекции, данный формат общения, объединяющий государства Центральной Азии как важного региона планеты и Японию, не может оставаться в стороне от решения острейшей проблемы, с которой столкнулось человечество. В данном контексте нынешний диалог министров иностранных дел дает возможность для обмена мнениями о сложившейся в мире сложной ситуации и путях ее преодоления.

 

Основываясь на необходимости разработки глобального ответа вызовам современности, целесообразным является активизация процесса консолидации усилий стран в деле противодействия пандемии.

 

В этой связи, туркменская сторона выступила также с инициативой разработки в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» Программного документа, включающего в себя основные принципы солидарной деятельности государств-участников в борьбе с инфекцией нового типа и конкретные меры, нацеленные на предупреждение и лечение заболеваний, вызываемых ею.

 

Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана, также выразил особую благодарность японской стороне за готовность предоставить грантовый проект в области медицины в рамках программы Официальной помощи в целях развития Министерства иностранных дел Японии.

 

Туркменские медики высоко оценивают знания и опыт, полученные в ходе проведения многочисленных многосторонних и двусторонних видеоконференций с ведущими японскими специалистами.

 

В настоящее время постоянный обмен знаниями и информацией по методам лечения и профилактике инфекционных заболеваний, медицинским технологиям, препаратам и оборудованию, средствам индивидуальной защиты в целях всестороннего задействования механизмов научной дипломатии приобретает огромное значение.

 

Как известно, за годы партнерства в рамках данного формата страны-участницы определили ряд областей многостороннего взаимодействия, включая такие сферы как безопасность, экономика, культура. Реализация совместных проектов в этих направлениях остается актуальной задачей на ближайшую перспективу.

 

В рамках совещания, министры обменялись мнениями касательно повестки дня предстоящего 8-го совещания Диалога «Центральная Азия+Япония». В частности, были обсуждены возможности разработки и принятия Концепции партнерства государств Центральной Азии и Японии в области безопасности, разработки новой Платформы для развития экономического партнерства, подготовки и обсуждения Дорожной карты по вопросам сотрудничества государств-участников в области высоких технологий, а также подготовки Программы сотрудничества между странами-участницами в социально-культурной сфере.

 

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