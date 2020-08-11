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 Вторник, 11 Августа 2020 15:50
Марианна Мкртчян

Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении подытожил итоги второго дня рабочего визита в Ливан

Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении подытожил итоги второго дня рабочего визита в Ливан

АрмИнфо. Сегодня утром Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян в сопровождении посла РА в Ливане Ваагна Атабекяна посетил Национальное Прелатство Ливана и встретился с предстоятелем Армянской Епархии Ливана, Архиепископом  Шаге Паносяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе комитета, главный уполномоченный рассказал о гуманитарной помощи, оказываемой Арменией ливанскому правительству и армянской общине, отметив, что целью этого визита было также ознакомление на месте с положением армянской общины Ливана.

Предстоятель Епархии, представляя общину подчеркнул, что армяне Ливана видели много трудностей, и эту тоже смогут преодолеть.

Синанян упомянул о сборе денежных средств специально для ливанских армян, инициированном Всеармянским фондом "Айастан". Стороны обсудили направления возможной помощи, в частности, отметили важность восстановления образовательных учреждений.

Синанян также посетил Центр Шагзоян в Бейруте и встретился с представителями АРФД, представив цель визита, подчеркнул, что считает важным прямые контакты с общинными структурами и ливанскими армянами, а также выявление проблем при непосредственных встречах.

Депутат парламента Ливана Акоп Багратуни поблагодарил правительство Армении за быструю реакцию после взрыва, а также за психологическую и физическую поддержку общине. В ходе встречи обсуждались темы, связанные с армянской общиной.

Во второй день рабочего визита Главный уполномоченный Заре Синанян посетил также офис ливанского отделения Социал-демократической партии Гнчакян и встретился с его председателем Сепух  Калпакяном. Последний подчеркнул, что правительство РА в лице премьер-министра Никола Пашиняна находится в постоянном контакте с общиной, что в этих условиях очень важно. Затем председатель партии представил деятельность СДПГ в Ливане и Армении, подробно описав их работу.

Главный уполномоченный отметил цели визита в Ливан, подтвердил готовность правительства Республики Армения быть рядом с Ливаном и поддержать армянскую общину. Он также отметил, что 1-2 поврежденных здания будут восстановлены с помощью Армении. Заре Синанян представил также шаги, предпринятые государством в направлении репатриации, в частности, инициативу Закона о репатриации и создание Центра интеграции для репатриантов.

Затем члены делегации посетили церковь Св. Геворг и ближайший медицинский центр, а также  поговорили с пострадавшим от взрыва представителем общины.

Главный уполномоченный посетил также культурный центр "Текеян" в Ливане. Затем был организован визит в офис ВАБС в Ливане, где под

руководством Джерарда Туфенкджяна прошла встреча с членами Благотворительной организации. Заре Синанян ознакомился с деятельностью ливанского отделения всеармянской организации, проведенной ими работы после взрыва. Офис ВАБС оценил потребности 400 армянских семей Ливана, на основании чего должна быть оказана соответствующая помощь.

Синанян отметил, что Офис Главного уполномоченного эффективно работает с ВАБС, а также выразил готовность к укреплению сотрудничества. 

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