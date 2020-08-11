Вторник, 11 Августа 2020 15:46

АрмИнфо. В Ереване стартовала программа по замене 500 лифтов. Об этом говорится вы сообщении пресс-службы столичного муниципалитета.

Согласно источнику, большинству лифтов в многоквартирных домах больше 40 лет, а срок службы - до 25 лет. В конце 2019 года мэрия Еревана заменила 20 лифтов, заменить еще 100 планировалось в 2020 году, однако в январе текущего года мэр города Айк Марутян принял

решение нарастить объемы программы в пять раз. Лифты, как общая долевая собственность, принадлежат жильцам в соответствии с Законом об управлении многоквартирным домом. Но с учетом социальной стороны проблемы и угрозы жизни и здоровью граждан широкомасштабная и, казалось бы, неосуществимая программа была инициирована общиной самостоятельно. Столь значительный объем работы в рамках городского бюджета проводится впервые. <За последние 28 лет полностью сменили 35 лифтов. На данный момент мы уже заменяем 520 лифтов>, - сказал мэр. Исходя из критериев, утвержденных МЧС, мэрия в первую очередь проводит замену лифтов с изношенными кабинам и деталями, плохим состоянием колодцев и ряда других критериев. Новые лифты передаются жителям бесплатно в общую собственность. Вместо этого жителям необходимо подготовиться к следующему этапу замены, чтобы они не столкнулись с проблемой повторной замены лифтов через 20 или 25 лет. <Жители должны начать сбор средств сегодня, чтобы самостоятельно менять лифты через 25 лет. Это система, которая обеспечит весь элеваторный фонд Еревана через 25 лет>, - сказал столичный градоначальник. Новые лифты приспособлены для людей с проблемами зрения, слуха и подвижности. Это требование легло в основу тендерной заявки. <Все лифты должны открываться так, чтобы люди с ограниченными возможностями могли легко входить и выходить. Лифты должны также работать с системой бесперебойного питания. В случае непредвиденного отключения электроэнергии лифт не остановится, а подойдя к ближайшему этажу, откроется>, - сказал Айк Марутян.

На данный момент работы по замене ведутся на 124 точках. Проект будет завершен до конца года. Программа, помимо основной цели, решает потенциальную проблему, обеспечивая работой сотни специалистов, способствуя развитию отрасли в стране. <Программа также решает проблему рабочих мест. <Многие наши соотечественники вернулись как из России, так и из Беларуси и участвуют в установке этих лифтов>, - сказал мэр.

Программа замены лифтов будет продолжена в ближайшие годы. Речь идет как минимум о 3000 лифтах. До этого старые лифты отремонтируют за счет бюджета административных округов столицы.