Вторник, 11 Августа 2020 15:17

АрмИнфо. Назначенное на 11 августа судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других не состоялось. Слушания были отложены по причине того, что адвокат бывшего главы Генштаба и экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова не явился в суд.

Следующее судебное заседание намечено на сентябрь в связи с тем, что один из защитников бывшего вице-премьера Армена Геворкяна прекратил свои полномочия, а другой -уходит в отпуск. Адвокат одной из потерпевших сторон Седа Сафарян выступила с критикой, отметив, что

подобные действия растягивают судебный процесс. Между тем в беседе с журналистами адвокат Кочаряна Арам Вардеванян не согласился с данной позицией, отметив, что судебные заседания растягивают прокуратура и Специальная следственная служба, которые направили в суд 80 томов дела. Таким образом, дело столь большого объема требует более длительного рассмотрения.

Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. По данному делу также проходят бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, Юрий Хачатуров и Армен Геворкян.