Вторник, 11 Августа 2020 13:40

АрмИнфо. По поручению Генерального прокурора РА Артура Давтяна, в Управлении по делам коррупционных преступлений Генпрокуратуры РА подведены итоги полугодовых мер по раскрытию ущерба, причиненного государству и общинам по уголовным делам, расследуемым в производстве всех следственных органов, а также восстановлению нанесенного ущерба.

Как сообщает Генпрокуратура, по состоянию на 30 июня 2020 года по 1283 уголовным делам в производстве компетентных органов РА был зафиксирован ущерб в размере 214?782?710?692 драмов, из которых ущерб в 204?685?121?146 драмов был нанесен государству, а 10.997.589.546 драмов - общинам. В результате назначенных в ходе предварительного следствия по уголовным делам экспертиз или других следственных и процессуальных действий в отчетный период из вышеуказанного общего ущерба уже утверждено 128.870.997.477 драмов, из которых ущерб в

127.428.746.833 драмов был нанесен государству, а 1.442.250.644 драмов - общинам. В тот же период в ходе предварительного следствия был восстановлен ущерб в 24.906.055.052 драмов, из которых

24.197.560.432 драмов - это ущерб государству, 708.494.620 драмов - общинам.

С целью обеспечения возможного взыскания, в ходе предварительного следствия по упомянутым уголовным делам наложен арест на денежные суммы в 84.502.200 драмов, а также на находящиеся на счетах 5. 838.

598.990 драмов. Арест применен также в отношении 85 наименований движимого и 148 - недвижимого имущества, а также 22 земельных участков, из которых на данный момент оценено движимое и недвижимое имущество стоимостью в 26 381?004?571 драмов, а стоимость остального имущества находится на этапе оценки.

По положению на 30 июня число предполагаемых лиц, совершивших преступления по 1283 уголовным делам, составило 873, из которых 529 лицам уже предъявлено обвинение, или принято решение о привлечении в качестве обвиняемого.