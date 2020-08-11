Arminfo.info




﻿
 Вторник, 11 Августа 2020 13:40
Карина Манукян

Ущерб государству в 214 млрд. драмов: подведены итоги расследования коррупционных преступлений

Ущерб государству в 214 млрд. драмов: подведены итоги расследования коррупционных преступлений

АрмИнфо.  По поручению Генерального прокурора РА Артура Давтяна, в Управлении по делам коррупционных преступлений Генпрокуратуры РА подведены итоги полугодовых мер по раскрытию ущерба, причиненного государству и общинам по уголовным делам, расследуемым в производстве всех следственных органов, а также восстановлению нанесенного ущерба.

Как сообщает Генпрокуратура, по состоянию на 30 июня 2020 года по 1283 уголовным делам в производстве компетентных органов РА был зафиксирован ущерб в размере 214?782?710?692 драмов, из которых ущерб в 204?685?121?146 драмов был нанесен государству, а 10.997.589.546 драмов - общинам. В результате назначенных в ходе предварительного следствия по уголовным делам экспертиз или других следственных и процессуальных действий в отчетный период из вышеуказанного общего ущерба уже утверждено 128.870.997.477 драмов, из которых ущерб в

127.428.746.833 драмов был нанесен государству, а 1.442.250.644 драмов - общинам. В тот же период в ходе предварительного следствия был восстановлен ущерб в 24.906.055.052 драмов, из которых

24.197.560.432 драмов - это ущерб государству, 708.494.620 драмов - общинам.

С целью обеспечения возможного взыскания, в ходе предварительного следствия по упомянутым уголовным делам наложен арест на денежные суммы в 84.502.200 драмов, а также на находящиеся на счетах 5. 838.

598.990 драмов. Арест применен также в отношении 85 наименований движимого и 148 - недвижимого имущества, а также 22 земельных участков, из которых на данный момент оценено движимое и недвижимое имущество стоимостью в 26 381?004?571 драмов, а стоимость остального имущества находится на этапе оценки.

По положению на 30 июня число предполагаемых лиц, совершивших преступления по 1283 уголовным делам, составило 873, из которых 529 лицам уже предъявлено обвинение, или принято решение о привлечении в качестве обвиняемого.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Beeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и ШенгавитBeeline: Высокоскоростной интернет в 100 Мб/с теперь доступен в столичных общинах Норк-Мараш и Шенгавит
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14 августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14 августа
Россия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентябряРоссия может возобновить авиасообщение с  Арменией с  1 сентября
Бывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмовБывший директор компании водопользователей украл трубопровод стоимостью свыше 611 млн. драмов
Задержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировкиЗадержан <вор в законе> и член возглавляемой им группировки
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Поиск по дням

2013 , 2014