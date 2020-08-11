Вторник, 11 Августа 2020 13:34

АрмИнфо. Гуманитарная инициатива <Аврора> пожертвует 200 000 долларов на поддержку жителей Бейрута, столицы Ливана, и запустит фандрайзинговую онлайн - кампанию в помощь армянской общине Бейрута на базе #AraratChallenge, глобальной гуманитарной краудфандинговой платформы <Авроры>.

Как сообщили АрсмИнфо в пресс-службе гуминициативы, об этом сообщили соучредители Гуманитарной инициативы <Аврора> Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян, а также председатель Отборочной комиссии премии <Аврора> лорд Ара Дарзи.

<Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Бейруте и присоединяемся к глобальным усилиям, направленным на оказание Ливану неотложной помощи. После Геноцида армян 1915 года ливанцы проявили солидарность с армянским народом, и сегодня мы выражаем свою солидарность с народом Ливана. Как представители Гуманитарной инициативы <Аврора>, мы настоятельно рекомендуем всем гуманитарным организациям оказать Ливану максимальную поддержку и призываем армян всего мира помочь народу Ливана и армянской общине Бейрута>, - заявили соучредители инициативы и председатель Отборочной комиссии премии <Аврора>.

Гуманитарная инициатива <Аврора> незамедлительно отправит 100 000 долларов через ливанское отделение Красного Креста и организацию Near East Foundation на оказание гуманитарной помощи и облегчение положения всех жителей Бейрута, непосредственно пострадавших от взрыва. Помимо этого, #AraratChallenge переведет 50 000 долларов Киликийскому католикосату Армянской Апостольской церкви на нужды армянской общины.

Начиная с 10 августа 2020 года и минимум в течение двух месяцев #AraratChallenge также будет содействовать координации помощи со стороны глобального армянского сообщества, запустив международную фандрайзинговую кампанию. Все сделанные в рамках этой инициативы пожертвования будут направлены на поддержку армянской общины в Бейруте.

Ожидается, что благодаря этому сбору средств удастся перевести дополнительные 50 000 долларов на проекты реконструкции, которые будут выбраны позднее.

Гуманитарная инициатива <Аврора>, созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива <Аврора> - это благодарность, воплощенная в действии, которая преобразует этот опыт в глобальное движение, намеренное вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. Премия <Аврора> - один из проектов Гуманитарной инициативы <Авроры>, международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям.