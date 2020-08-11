Вторник, 11 Августа 2020 13:32

АрмИнфо. По данным на 11:00 11 августа, в Армении выявлено 160 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 541 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 40593 случаев коронавируса, выздоровели 33157 человек, скончались 803. За последние сутки болезнь унесла жизни 7-и человек в возрасте от 67-и и 86-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 6 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 234.

На данный момент фактическое лечение получают 6399 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 177322 тестов на коронавирус (из них 968 - за последние сутки).