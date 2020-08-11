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 Вторник, 11 Августа 2020 13:28
Марианна Мкртчян

Анкара негодует: Попытка актуализации условий Севрского соглашения - "очередная провокация Армении"

Анкара негодует: Попытка актуализации условий Севрского соглашения - "очередная провокация Армении"

АрмИнфо.  Турция выступила с заявление по случаю 100-летия Севрского договора, и вновь обрушилась с беспочвенной критикой на Ереван.

Так, в заявлении МИД Турции, которую приводят ряд СМИ, в частности, говорится:

"Настало время армянским властям образумиться и отказаться от агрессивной националистической политики. Попытка актуализации условий Севрского соглашения - очередная провокация Армении", - заверили в МИД Турции, реагируя на вчерашние заявления армянских властей по случаю 100-летия договора.

МИД Турции отмечает, что подписанный 10 августа 1920 года Севрский мирный договор, "нацеленный на лишение независимости и расчленение Турции, полностью утратило силу после подписания 24 июля 1923 года Лозаннского мирного соглашения".

В комментарии МИД отмечается якобы "абсурдность попыток актуализировать Севрский договор армянскими властями, неспособными заботиться о своем народе".

В заключение турецкая сторона также не преминула обвинить Армению в создании большого препятствия миру и стабильности в регионе.

Отметим, что накануне высшее руководство Армении выступило с заявлением по случаю 100-летия Севрского мирного соглашения, в котором отмечалось, что документ всё еще не утратил свою силу и может стать тем документом, который будет способствовать справедливому разрешению армянского вопроса.

Напомним, что Севрский мирный договор - один из договоров Версальско- Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Подписан 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция) странами Антанты и присоединившимися к ним государствами (Италией, Японией, Бельгией, Грецией, Польшей, Португалией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, Хиджазом, Чехословакией и Арменией), с одной стороны, и правительством Османской империи - с другой. Ко времени подписания договора значительная часть Турции уже была оккупирована войсками держав Антанты.

Севрский договор фактически так и не вступил в силу, а де-юре перестал действовать после пересмотра его условий на Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора.

Севрским договором Турция признавала Армению как <свободное и независимое государство>. Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Вильсону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чёрному морю (через Батум). Через территорию Грузии планировалось построить железную дорогу до Батума, кроме того, Армении предоставлялась гарантия транзитных привилегий и аренда части батумского порта. Армения, Грузия и Азербайджан должны были установить свои взаимные границы путём прямых переговоров между этими государствами, а при невозможности достичь согласия - путём посредничества союзных держав.

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