Вторник, 11 Августа 2020 13:26

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян созвал рабочее совещание, посвященное оказанию помощи ливанским армянам.

Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, Арутюнян отметил, что для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте создана рабочая группа во главе с главным советником президента Арцаха - послом по особым поручениям Рудиком Хьюснунцем.

При этом он напомнил, что в Бейрут уже направлен спецборт с гуманитарной помощью "Ливану - от народа Арцаха", и эта помощь будет иметь продолжительный характер.

По его словам, армянским общинам будет предоставлена также прямая финансовая помощь и призвал арцахцев активно участвовать в сборе средств. При этом Арутюнян добавил, что несмотря на то, что он обещал свою зарплату перечислять в благотворительные фонды, на этот раз она будет направлена ан помощь армянам Ливана. Дополнительные средства будут предоставлены и из резервного фонда правительства.

Как отметил Арутюнян, несмотря на скромные возможности жилого фонда, будут приняты все меры для предоставления жилья тем семьям из Ливана, которые пожелают осесть в Арцахе.

"Заявляю, что даже в условиях отсутствия свободного жилищного фонда мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана и обеспечить им условия проживания в наших очагах", - заверил Араик Арутюнян.