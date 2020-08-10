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 Понедельник, 10 Августа 2020 19:17

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 августа

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 августа

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 28, 33 на улице Московяна, жилой дом 16 на улице Гераци, жилые дома 52 на улице Пушкина, 15, 22 на улице

Амиряна, жилые дома 8, 10, 15, 17 на улице Алека Манукяна, жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, 42 на улице Теряна, жилые дома 35, 37 на пр. Саят-Нова, 7, 9 на пр. Маштоца, 64, 82, 84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 26 на улице Сундукяна, жилые дома 5, 5/1, 7 на 4-ом переулке Врацакана, жилой дом 32/8 на пр. Комитаса, жилой дом 14/1 на улице Кочара, подъезд 3 жилого дома 2 на улице Сундукяна, жилой дом 10 на улице Дро, собственные дома на 2-ом переулке Камарака, собственные дома на улице Паруйра Севака, собственные дома на 1-ой улице

М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 5/3 10, 11 и собственные дома у Канакерской ГЭС, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 32 на улице Андраника, жилые дома 12, 14 на улице Маргаряна, жилые дома 23 в 1-ом квартале Давташена, 21 во 2-ом квартале Давташена, 11 в 3-ем квартале Давташена, жилой дом 36 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 на улице Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 1 на улице Гюрджяна в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 8/1 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 16, 18, 20 на улице

А.Ованнисяна, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31/1 на улице Гюликевхяна, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Бакунца, 2, 3, 4, 8 на 1- ом переулке Бакунца, 1, 2 на 2-ом переулке Бакунца, ясли-детский сад N109, ясли-детский сад "Торк Ангех" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; подьезды 3, 4 жилого дома 34 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 12/1 в квартале "Туманян", 71 в квартале "Брюсов" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 19 (1/11) на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

в Котайкской области:

11?00-16?00 улицы 28, 35, 36, 37 в общине Зовуни; село Касах полностью;

в Лорийской области:

10?00-16?00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзрагетаван, Антарамут и Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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