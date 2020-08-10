На своей странице в Facebook Авинян проинформировал, что соответствующим ведомствам было поручено усилить контроль за нарушениями тишины в ночное время, предпринять шаги по привлечению к ответственности лиц, злостно нарушающих соответствующие правила и мешающих отдыху граждан, а также обнаружению и прекращению эксплуатации транспортных средств, незаконно переоборудованных не соответствующими правилам ПДД звуковыми сигналами. Кроме того, поручено осуществить широкомасштабные работы по информированию населения о существующих запретах в сфере организации фейерверков и реализации пиротехнической продукции, а также правилах использования сигнальной системы транспортных средств.

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