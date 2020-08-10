Понедельник, 10 Августа 2020 19:15

АрмИнфо.С 15 сентября, с соблюдением санитарно-гигиенических правил, возобновятся занятия в общеобразовательных школах, начальных и средних специальных учебных заведениях, музыкальных, художественных школах: Как сообщил на своей странице в Facebook министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян, данное решение было принято 10 августа на заседании Комендатуры.

<Решения по части вузов и ряда других учебных заведений будут приниматься в течение ближайшей недели>, - проинформировал министр, добавив, что соответствующие подробные процедуры и руководства уже разработаны, и будут опубликованы и распространены в ближайшие дни. <Дорогие учителя, родители и ученики, в ближайшие недели мы должны вместе обеспечить успешный старт и нормальный ход учебного года с учетом ограничений из-за эпидемии, а также исключив провакации в медиа>, - отметил Арутюнян.

Напомним, что занятия в школах и в вузах были прекращены в марте в связи с ситуацией с коронавирусом, а сам учебный процесс осуществлялся в дистанционном режиме.