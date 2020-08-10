Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 10 Августа 2020 19:14
Марианна Мкртчян

Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь

Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич, Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства.

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.  Со своей стороны, я готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между нашими народами и странами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси - мира и процветания".

Отметим, что накануне в Беларуси прошли президентские выборы. Так, по обновленным данным ЦИК по предварительным данным о результатах голосования на выборах президента Беларуси, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов (его поддержали 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую, по обновленным данным, проголосовали 10,09% (587 411), Анну Канопацкую - 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева - 1,21% (70 613), Сергея Черечня - 1,15% (66 695), против всех - 4,6% (267 628).  Число избирателей, принявших участие в голосовании, - 5 818 965. Явка в целом по стране составляет 84,27%. В Брестской области проголосовали 92,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 82,69%, Гомельской - 89,7%, Гродненской - 88,62%, Минской - 84,79%. В Могилевской области проголосовали 90,79% избирателей, в Минске - 67,26%.  Как сообщала сегодня на брифинге председатель ЦИК Лидия Ермошина, по мере подготовки заседания Центризбиркома по итогам выборов данные голосования будут уточняться.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 11 августа
Авинян сообщил об ужесточении контроля за любителями ночных фейерверковАвинян сообщил об ужесточении контроля за любителями ночных фейерверков
Министр: Занятия в школах возобновятся с 15 сентябряМинистр: Занятия в школах возобновятся с 15 сентября
Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики БеларусьПашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь
Защита: Депутату Энзелу Мкояна угрожают и требуют денегЗащита: Депутату Энзелу Мкояна угрожают и требуют денег
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Леонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с АзербайджаномЛеонид Калашников: Глупо думать, что ОДКБ вступит в войну с Азербайджаном
Сергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границеСергей Лавров и Ара Абрамян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Арцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производстваАрцрун Ованнисян: 13 июля войдет в историю как день боевого применения боевых БПЛА армянского производства
Роберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государствеРоберт Кочарян:  Будущее Армении – в организованном государстве
Президент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизниПрезидент Армении еще раз выступил против нового налога на имущество: это лишь кажется, что любой закон - это лишь арифметика, но за этой арифметикой человеческие жизни
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Поиск по дням

2013 , 2014