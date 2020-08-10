Понедельник, 10 Августа 2020 19:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич, Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства.

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений. Со своей стороны, я готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между нашими народами и странами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси - мира и процветания".

Отметим, что накануне в Беларуси прошли президентские выборы. Так, по обновленным данным ЦИК по предварительным данным о результатах голосования на выборах президента Беларуси, у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,08% голосов (его поддержали 4 659 561 избиратель). За Светлану Тихановскую, по обновленным данным, проголосовали 10,09% (587 411), Анну Канопацкую - 1,68% (97 552), Андрея Дмитриева - 1,21% (70 613), Сергея Черечня - 1,15% (66 695), против всех - 4,6% (267 628). Число избирателей, принявших участие в голосовании, - 5 818 965. Явка в целом по стране составляет 84,27%. В Брестской области проголосовали 92,14% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 82,69%, Гомельской - 89,7%, Гродненской - 88,62%, Минской - 84,79%. В Могилевской области проголосовали 90,79% избирателей, в Минске - 67,26%. Как сообщала сегодня на брифинге председатель ЦИК Лидия Ермошина, по мере подготовки заседания Центризбиркома по итогам выборов данные голосования будут уточняться.