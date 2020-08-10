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 Понедельник, 10 Августа 2020 17:06
Марианна Мкртчян

Защита: Депутату Энзелу Мкояна угрожают и требуют денег

Защита: Депутату Энзелу Мкояна угрожают и требуют денег

АрмИнфо.  Адвокат члена "Грузинской мечты" Энзела Мкояна заявляет о шантаже и угрозах в адрес его подзащитного.

Как передает Грузия-онлайн, по утверждению адвоката, неизвестные отправляют действующему депутату сообщения с угрозами, в которых угрожают жизни членам его семьи. По словам его адвоката, взамен у Мкояна требуют 5 миллионов долларов.  Сам Мкоян, этот вопрос пока никак не прокомментировал.  По словам адвоката, им неизвестно кто отправляет данные сообщения.  Сообщения приходят от некто, кто называет себя "Василий и Ваня" и говорит по-русски. По словам адвоката, первое подобное сообщение в Messenger было отправлено Мкояну 20 июня 2020 года, а следующий звонок с угрозами поступил в WhatsApp 24 июля.  Ему позвонили на его мобильный телефон через Messenger, звонивший говорил по-русски, но с кавказским акцентом. Ему прямо заявили, чтобы он должен вообще отойти от политики, жить спокойно для себя, не иметь ни с кем связи, иначе у него отнимут самого близкого для него человека.  По словам адвоката, во время второго звонка, Мкояну был выслан номера счетов и страны, куда должны быть переведены деньги.  30 июля Мкоян и его адвокат обратились в прокуратуру, однако, как выяснилось, расследование дела начала региональная (областная) полиция и два дня назад допросила депутата. Мкоян требует, чтобы дело расследовала прокуратура, а посол Соединенных Штатов Келли Дегнан встретилась с представителями других посольств, чтобы обеспечить безопасность членов его семьи. В противном случае Мкоян намерен потребовать защиты от государства.

Отметим, что Энзел Мкоян мажоритарный депутат грузинского парламента от районов Ахалкалаки и Ниноцминды. 

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