Понедельник, 10 Августа 2020 16:35

АрмИнфо. На Севане демонтажу подлежат около 3800 незаконных построек в прибрежной зоне. Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды РА.

8 августа министр Романос Петросян посетил Гегаркуникскую область с рабочим визитом. Министру было доложено, что на территории Национального парка <Севан>, а также на многих участках озера имеются около 130 случаев незаконного захвата земель и самовольной застройки. Зафиксированы также 150 случаев арендной деятельности без государственной регистрации. Выявлено около 1000 хозяйствующих субъектов, действовавших десятилетиями на правах аренды и застройки, правомерность деятельности которых еще должна быть изучена.

В целом на Севане демонтажу подлежат около 3800 незаконных построек в прибрежной зоне. В краткосрочной перспективе первоочередной задачей является освобождение территорий, являющихся исключительной государственной собственностью, от незаконных павильонов, самовольно возведенных зданий и стен.

Министр ознакомился также с работами по очистке затопленных лесных территорий на юго-восточном побережье озера Севан. В этом году планируется очистить около 270 га прибрежных лесополос; на данный момент полностью очищено около 50 гектаров.