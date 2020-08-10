Понедельник, 10 Августа 2020 16:21

АрмИнфо.На страницах издания «Казахстанская правда» опубликована статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай – духовный реформатор», посвященная 175-летию со дня рождения великого поэта, передает МИА «Казинформ».

10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы. Четверть века назад по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Абая.

Нынешний юбилей – продолжение этой замечательной традиции. На этот год было запланировано немало юбилейных мероприя­тий. Однако из-за охватившей весь мир пандемии мы перевели большую их часть в онлайн-формат. Наш народ прошел через многие испытания. Уверен, мы вместе преодолеем и эту напасть. Трудности приходят и уходят, а поэзия и творчество Абая вечно.

По моему поручению Правительство определило 10 авгус­та Днем Абая и включило его в список праздников (но этот день останется рабочим). Мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая – значит следовать его мировоззренчес­ким принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности.

Мы не устаем говорить о жизни и творчестве великого мыслителя. Особенно важно, чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с духовными установками Абая. Об этом я подробно написал в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке».

Нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта отмечают на глобальном уровне.

Наш гражданский долг – разъяс­нять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения. В настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот. Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры ста стран.

Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград. Мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются. При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться цент­ры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева была создана Академия Абая. Чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями.

В следующем году мы отметим 30-летие Независимости Казах­стана. Однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от «пяти врагов», упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду.

Абай же призывал жить не от праздника к празднику, а приучаться к труду, расти духовно. Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением предвидеть вызовы будущего времени. Учение Абая актуально по целому ряду нап­равлений. Прежде всего это овладение знаниями. Мы сможем занять достойное место в мире только благодаря знаниям. Современное образование открывает путь к формированию интеллектуальной нации. Во-вторых, вопрос воспитания. Необходимо дать правильное жизненное направление молодому поколению. Нужно всегда помнить о заповеди великого мыслителя: «Не думай о выгоде, думай о чести, стремись знать как можно больше». В-третьих, освоение новых профессий.

Поэт мечтал, чтобы каждый казах стал мастером своего дела. Это особенно важно в быстро меняющемся, конкурент­ном мире. Хаким Абай говорил: «Богатство со временем иссякает, а умение нет». Мы должны в корне изменить наше отношение к работе и развитию новых навыков. Ключ к богатству и счастью – в любимой профессии. В-четвертых, проблема солидарности. Абай всегда ставил единство и благополучие общест­ва превыше всего.

Он призывал народ к солидарности, говоря, что «если казахи не будут видеть друг в друге друзей, то все напрасно». Наша страна переживает очень сложный период, который требует от нас взаимной поддерж­ки, согласия и еще большего единения. Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчест­ву в такой сложный этап нашей истории совершенно уместно. Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете.

Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям – эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны.

Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях Независимости стал общенацио­нальным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собст­венных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечест­ва. Для нас Абай – это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие Поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия. Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие.

Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скреп­ляющей многие поколения в поис­ках национального кода как основы развития нации. Первый Президент Нурсултан Назарбаев однажды сказал: «Слово Абая – талисман казахского народа». Этот тезис обязывает нас глубже погружаться в мир поэта, мыслить по-новому.

В настоящее время в стране функционирует несколько научных центров, занимающихся абаеведением. Предлагаю систематизировать их работу и консолидировать эти центры вокруг Академии Абая, созданной в нашей столице. Академия может выступить в качестве научного координатора работы всех исследовательских учреждений. В будущем необходимо решить вопрос о преподавании курса «Абаеведение» как неотъемлемой части гуманитарных дисциплин.

Следует с новых философских и политических позиций подготовить учебник и хрестоматию «Абаеведение». Кроме того, предстоит также всесторонне и глубоко изучить концепцию Абая о «совершенном человеке». Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа. Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем!

Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа!



