Понедельник, 10 Августа 2020 16:23

АрмИнфо. Семья из четырех человек стала жертвой трагического дорожно-транспортного происшествия в Сюникской области Армении.

Так, согласно МЧС РА, авария произошла в районе 16 часов на 28 км автодороги - Сисиан-Ереван. Столкнулись автомобиль <Toyota Fortuner> и грузовик <Mercedes>.

Согласно МЧС РА, водитель <Toyota Fortuner> (Мигран Г. 1971 г.р.) и трое пассажиров (Армен Г. 2011 г.р., Нарек Г. 2005 г.р. и Тамара М. 1983 г.р) погибли на месте.

Позже стало известно, что в трагическом ДТП погибла семья дочери заслуженных артистов Армении Армена Марутяна и Аллы Варданян.