Понедельник, 10 Августа 2020 16:12

АрмИнфо.10 августа 2020 года состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесова с Директором Европейского Регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения доктором ХансомКлюге.

В рамках конструктивной беседы стороны обсудили широкий спектр двусторонних вопросов, в частности, эффективное сотрудничество Туркменистана с ВОЗ в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Как известно, в ходе видеовстречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Гендиректором ВОЗ, состоявшейся на днях, выдвинутые нашей страной инициативы были полностью поддержаны руководителем данной организации. В связи с чем, глава государства дал конкретные поручения руководителям МИД и МЗиМП Туркменистана наладить скоординированную работу с соответствующими структурами ВОЗ.

В целях выполнения данных поручений и всесторонней реализации первоочередных задач в сфере охраны человеческого здоровья, в рамках встречи руководители соответствующих госструктур нашей страны еще раз подчеркнули необходимость наращивания международного сотрудничества, направленного на всеобщую совместную борьбу с распространением острых инфекционных заболеваний. Также в ходе встречи была дана положительная оценка по текущей эпидемиологической ситуации в нашей стране и обсужден ход выполнения рекомендаций экспертов миссии ВОЗ, недавно посетивших Туркменистан.

В данном контексте, исходя из поручений главы государства, была особо отмечена необходимость, с учётом требований времени, приложить все усилия для повышения результативности принимаемых мер в борьбе против инфекционных и неинфекционных заболеваний и в их профилактике.

Активизация сотрудничества по линии научной дипломатии, создание необходимых условий для систематического обмена мнениями между учёными-медиками, экспертами и специалистами других направлений также стала темой для обсуждения в рамках беседы с Директором ЕРБ ВОЗ.

Туркменская сторона еще раз подтвердила, что и впредь будет придерживаться рекомендаций авторитетных международных структур и продолжать активное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения в рамках совместных проектов и программ.