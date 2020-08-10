Понедельник, 10 Августа 2020 15:33

АрмИнфо. Генпрокуратура выявила факты злоупотреблений со стороны главы общины Золакар Гегаркуникской области РА.

Как говорится в сообщении ведомства, после изучения публикаций на платформе hetq.am выяснилсоь, что глава общины Золакар, используя свое должностное положение вопреки интересам службы и в корыстных целях, 26 сентября 2014 г. осуществил отчуждение своему брату через аукцион земельного участка площадью в 568 кв. м. при являющемся общинной собственностью детсаде. Последний с 8 октября 2014 года и по сей день сдавал данный участок в субаренду телекоммуникационной компании за 40 тыс. драмов в месяц. В результате описанных действий общине Золакар нанесен имущественный ущерб на сумму около 2.7 млн. драмов.

Выявлены были также и другие злоупотребления главы общины касательно найма в администрацию в 2015-2018 гг. 4-х человек, которые по сути не приходили на работу, однако из бюджета в качестве зарплаты им было перечислено в общей сложности свыше 1.4 млн. драмов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 308 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА. Предварительное следствие ведет областное подразделение Следственного комитета.