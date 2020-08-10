Понедельник, 10 Августа 2020 15:32

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян выразил соболезнования коллеге из Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с крушением пассажирского самолета.

"Выражаю соболезнования президенту, премьеру и народу Индии в связи с авиакатастрофой в аэропорту "Каликут" города Кожикоде", - написал Саркисян в своем Твиттер.

Отметим, что самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэропорту "Каликут" города Кожикоде вечером 7 августа. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе и оба пилота. Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие.

"Боинг 737", возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части. На этом самолете летели домой граждане Индии, надолго оставшиеся без возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Министр гражданской авиации

Хардип Сингх Пури написал в "Твиттере", что самолет "переехал за край взлетно-посадочной полосы в условиях дождя", а затем скатился со склона высотой в 10,6 м и разломился на две части.