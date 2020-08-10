Понедельник, 10 Августа 2020 14:20

АрмИнфо. ВС Армении удержали регион от пожара масштабных столкновений. Об этом в интервью авторитетной сирийской газете Al-Azmenah заявил президента РА Армен Саркисян.

Так, Саркисян, коснувшись последней эскалации ситуации на армяно­азербайджанской госгранице, заметил, что сейчас, когда весь мир, в том числе и РА борются с единым врагом в лице пандемии коронавируса нового типа, и несмотря на то, что во всем мире конфликты прекращены, сосед Армении - Азербайджан, попытался воспользоваться этой ситуацией, используя "это окно возможности" в негативном смысле для провоцирования агрессии на госгранице.

"Хорошо еще, что армянские Вооруженные силы показали высокую боевую готовность, и буквально за два-три дня сумели подавить устремления противника и тем самым удержать наш регион от пожара масштабных столкновений", - отметил президент Армении.

Коснувшись реакции международного сообщества на эти события и провокационное поведение Анкары в сложившейся ситуации, Саркисян согласился, что произошедшее получило широкий международный резонанс.

"В частности, речь идет о Москве, Вашингтоне и Париже как о сопредседателях Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Однако события в Тавуше показали, что есть очень серьезные опасения.

Первый пункт моих опасений - это довольно агрессивная риторика нашего южного соседа, Турции. Анкара использует неуместную в

международных отношениях лексику по отношению к Армении. И делается это без всякого основания, безответственно. Не будем забывать, что это страна, ставшая местом великой человеческой трагедии, где 105 лет назад был совершен геноцид против нашего народа. И вместо того, чтобы через признания черных страниц своей истории навести мост с Арменией, используют словарный запас, который фактически показывает их намерение продолжить то, что имело место 105 лет назад", - подчеркнул глава РА.

Второй обеспокоенностью Саркисяна является попытки Азербайджана представить Армению в качестве государства, угрожающего безопасности международных инфраструктур, проходящих через регион. "Это полная чушь. Эти инфраструктуры существуют и пролегают через эти территории более 20 лет, и Армения никогда не проявляла намерения их уничтожить. Я хочу сказать, что Армения никогда не была, и не будет угрозой ни для кого-то, потому что мы - потомки тех, кто пережил геноцид и выжил. Так что, мы очень хорошо знаем, что значит страдать, мы знаем, что означают человеческие ценности. Меня беспокоит, что, когда весь мир вместе борется с пандемией, некоторые планируют бесчеловечные действия", - сказал Саркисян.

При этом президент выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что из правительства Азербайджана или некоторых ее структур звучат угрозы нанести удар по Мецаморской атомной электростанции.

"Я сам физик и очень хорошо представляю себе реальные последствия того, что будет, если они вдруг решат внезапно нанести удар по АЭС. Поэтому я воспринимаю это заявление как намерение совершить террористический акт, который в международных отношениях квалифицирует как ядерный терроризм. Не дай бог, если это произойдет вдруг, у нас будет Кавказский Чернобыль. Пострадает не только Армения, но и все, в том числе Азербайджан, Турция, Грузия, Ближний Восток ...

Какие бы проблемы ни были между странами, между соседями, по ядерной тематике играть с огнем нельзя", - заключил Саркисян.

Напомним, что боестолкновения на армяно-азербайджанской государственной границе произошли 12 июля и продолжались несколько дней. ВС АР подвергали артиллерийскому обстрелу не только позиции ВС РА, но и армянские приграничные села. В результате этих действий пострадал мирный житель села Чинари, также повреждена гражданская инфраструктура. По официальным данным, с армянской стороны погибли 5 военнослужащих, еще 36 были ранены (5 тяжело), с азербайджанской - официально около двух десятков . ВС Армении сообщило об уничтожении 13 азербайджанских беспилотников, в том числе и одного израильского Elbit Hermes 900. С 17 июля ситуация на передовой сравнительно стабилизировалась. Однако из Баку продолжились сыпаться угрозы. Так, официальный представитель Минобороны Азербайджана заявил, что азербайджанские ВС готовы нанести удар по Мецаморской АЭС.