Понедельник, 10 Августа 2020 14:19

АрмИнфо. Журналистские организации требуют от правоохранителей расследовать инцидент с участием экс-начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна и журналистами радиостанции "Свобода".

Инцидент имел место 8 августа, когда Гаспарян препятствовал законной журналистской деятельности команды "Свободы", снимавшей на Севане репортаж о незаконно возведенных близ озера строениях. Увидев, что журналисты снимают и его особняк то же, Гаспарян повел машину в их направлении, озвучивая угрозы и ругательства в их адрес. Далее он потребовал от них не публиковать данную видеозапись.

"Владимир Гаспарян и в годы своей работы на должности отличался дерзким отношением к представителям СМИ, а в некоторых случаях и жестокостью. Вспомним случаи 2015 года "Электрик Ереван" и 2016 года в Сари Тахе, когда мишенью полицейских стали более 40 журналистов и операторов, подвергшихся физическому насилию и незаконным преследованиям. Или грубое оскорбление в адрес корреспондента информационного сайта 1in.am Сирануш Папян, которое вызвало неприкрытое возмущение среди журналистского сообщества. Все это осталось безнаказанным, и, по всей видимости, именно в этом причина того, что сегодня бывший начальник Полиции продолжает проявлять непристойное поведение в отношении журналистов.

Учитывая вышесказанное, мы, журналистские организации, требуем от правоохранительных органов со всей серьезностью расследовать произошедший инцидент, и в установленном законом порядке привлечь к ответственности Владимира Гаспаряна", - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, клуб журналистов "Аспарез", Центр свободы информации, Институт многообразия СМИ - Армения, Клуб общественной журналистики, НПО "Журналисты во имя будущего, НПО "Журналисты за права человека", Горисский пресс-клуб.

Добавим, что по вышеуказанному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РА.

Напомним, что ранее Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и части 2 статьи 308 (два эпизода) УК РА. Речь идет о раскрытых случаях злоупотребления должностным положением, должностного подлога и хищения в особо крупных размерах из государственных средств, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 114 млн драмов.